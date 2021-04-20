В СИЗО 13 умер мужчина, напавший на Анастасию Луговую в поезде. О смерти мужчины сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.

Об этом Анастасия Луговая сообщила в своем инстаграме. Женщина подчеркнула, что страх, в котором она все время жила, "умер вместе с ним".

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Анастасия подчеркнула, что жила в постоянном страхе и боялась, что после отбывания наказания нападавший найдет ее. В то же время она подчеркнула, что на этом ее дело не завершится.

Меня это не остановит! Мы и дальше будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров,

– подчеркнула потерпевшая.

По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.

Что известно о причине смерти нападавшего

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП подтвердила факт смерти насильника. Она подчеркнула, что смерть наступила в результате болезни.

Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства из-за смерти подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года,

– объяснила Максимец.

В столичной прокуратуре уточнили, что 10 апреля нападавшего госпитализировали из СИЗО в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Нападение на Анастасию Луговую: главное

Жуткая ситуация случилась в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.

Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.

Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.

С момента задержания подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.

Заметим, что эта ужасная ситуация получила большую огласку. На фоне инцидента в Украине подняли тему сексуальных домогательств, поэтому женщину пригласили на съемки нового социального клипа рэперши Alyona Alyona.