В СИЗО умер мужчина, пытавшийся в поезде изнасиловать Анастасию Луговую
В СИЗО 13 умер мужчина, напавший на Анастасию Луговую в поезде. О смерти мужчины сама Анастасия узнала, когда суд перенесли.
Источник:Инстаграм Анастасии Луговой
Об этом Анастасия Луговая сообщила в своем инстаграме. Женщина подчеркнула, что страх, в котором она все время жила, "умер вместе с ним".
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Анастасия подчеркнула, что жила в постоянном страхе и боялась, что после отбывания наказания нападавший найдет ее. В то же время она подчеркнула, что на этом ее дело не завершится.
Меня это не остановит! Мы и дальше будем отстаивать в суде мои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров,
– подчеркнула потерпевшая.
По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.
Что известно о причине смерти нападавшего
Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП подтвердила факт смерти насильника. Она подчеркнула, что смерть наступила в результате болезни.
Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства из-за смерти подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года,
– объяснила Максимец.
В столичной прокуратуре уточнили, что 10 апреля нападавшего госпитализировали из СИЗО в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
Нападение на Анастасию Луговую: главное
- Жуткая ситуация случилась в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.
- Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.
- С момента задержания подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.
Заметим, что эта ужасная ситуация получила большую огласку. На фоне инцидента в Украине подняли тему сексуальных домогательств, поэтому женщину пригласили на съемки нового социального клипа рэперши Alyona Alyona.
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