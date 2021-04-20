У СІЗО 13 квітня помер чоловік, який напав на Анастасію Лугову в поїзді. Про смерть чоловіка сама Анастасія дізналася, коли суд перенесли.

Про це Анастасія Лугова повідомила у своєму інстаграмі. Жінка наголосила, що страх, в якому вона весь час жила, "помер разом з ним".

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Анастасія підкреслила, що жила у постійному страху і боялася, що після відбування покарання нападник знайде її. Водночас вона наголосила, що на цьому її справа не завершиться.

Мене це не зупинить! Ми й надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він. У цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна забезпечити безпеку пасажирів,

– наголосила потерпіла.

За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.

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