Анастасія Лугова, яку жорстоко побили та намагались зґвалтувати у потязі Київ – Маріуполь, розповіла про своє самопочуття. Вона досі перебуває в лікарні, однак 21 серпня жінку планують виписати. Щоправда її реабілітація затягнеться на кілька років.

Анастасія Лугова через розбиту щелепу може їсти тільки рідку їжу. 21 серпня її випишуть, а 25 планують зняти шини зі щелепи. Про це жінка розповіла в інтерв'ю "Страна.ua".

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Які прогнози на одужання дають лікарі

За словами медиків, реабілітація після виписки затягнеться на кілька років. Раз на пів року Анастасії доведеться лягати в лікарню та щомісяця робити МРТ (магнітно-резонансна томографія – 24 канал.)

У мене струс мозку, і за цим потрібно стежити, тому що наслідки можуть проявитися потім,

– розповіла потерпіла.

Після того як жінці знімуть шини зі щелепи, потрібно буде лікувати зуби. Все тому, що шини кріпляться до ясен, вони окислюються і зуби псуються. Синці під очима жінки поки не зникнуть, адже на це вплинув зламаний ніс.