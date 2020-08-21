Побиття Анастасії Лугової у потязі Київ – Маріуполь: реабілітація триватиме кілька років
Анастасія Лугова, яку жорстоко побили та намагались зґвалтувати у потязі Київ – Маріуполь, розповіла про своє самопочуття. Вона досі перебуває в лікарні, однак 21 серпня жінку планують виписати. Щоправда її реабілітація затягнеться на кілька років.
Анастасія Лугова через розбиту щелепу може їсти тільки рідку їжу. 21 серпня її випишуть, а 25 планують зняти шини зі щелепи. Про це жінка розповіла в інтерв'ю "Страна.ua".
Цікаво: Наряд поліції в поїзді та окремі жіночі вагони: як зробити подорож Укрзалізницею безпечною
Які прогнози на одужання дають лікарі
За словами медиків, реабілітація після виписки затягнеться на кілька років. Раз на пів року Анастасії доведеться лягати в лікарню та щомісяця робити МРТ (магнітно-резонансна томографія – 24 канал.)
У мене струс мозку, і за цим потрібно стежити, тому що наслідки можуть проявитися потім,
– розповіла потерпіла.
Після того як жінці знімуть шини зі щелепи, потрібно буде лікувати зуби. Все тому, що шини кріпляться до ясен, вони окислюються і зуби псуються. Синці під очима жінки поки не зникнуть, адже на це вплинув зламаний ніс.
Побиття Анастасії Лугової у потязі "Київ – Маріуполь": що відомо
- У ніч на 1 серпня до купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Чоловік почав бити Анастасію, намагаючись зґвалтувати її. Нападник хотів вдарити ще й 6-річного сина, але жінка вмовила його не робити цього.
- На щастя, жінці з сином таки вдалось вирватись із купе. Вони знайшла прихисток у провідниці іншого вагону. Начальник поїзда в той момент наказав охороняти Рудзька. Вже у Києві нападника затримали.
- Віталію Рудзьку загрожує до 7 років ув'язнення. Зараз він перебуває у СІЗО.