Существует вероятность, что поезда там больше не будут курсировать. Как отмечают местные, в этом месте когда-то было озеро.

Напомним Под только что восстановленной колеей на Буковине второй раз за неделю провалилась земля

Движение поездов могут не восстановить

Впервые обвал засыпала несколькими тоннами камней. Рабочие три дня возили его грузовик за грузовиком. В конце концов движение поездов восстановили, но лишь на сутки, потому что провал повторился.

Сейчас пропасть не засыпают, а просто огородили. Геологи должны исследовать здесь карстовые пустоты. Только после их анализа станет понятно, можно ли восстанавливать движение поездов.

Известно, что воронка образовалась над карстовыми пещерами, на дне которых, по словам местных жителей, огромное озеро. То, что произошло, на железной дороге называют форсмажором, который вызвала природа, прошли дожди.

Важно понимать, что место расположено на пути, по которому движется один из ключевых поездов области – Черновцы – Киев. Сейчас его маршрут изменили – в объезд через Тернополь. В "Укрзализныце" уверяют, что существенно поезда не опаздывают.

Что известно о провале под колеей на Буковине