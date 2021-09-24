Існує ймовірність, що потяги там більше не курсуватимуть. Як зазначають місцеві, у цьому місці колись було озеро.

Нагадаємо Під щойно відновленою колією на Буковині вдруге за тиждень провалилася земля

Рух потягів можуть не відновити

Вперше обвал засипала декількома тоннами каміння. Робітники три дні возили його вантажівка за вантажівкою. Зрештою рух потягів відновили, але лише на добу, бо провал повторився.

Наразі провалля не засипають, а просто огородили. Геологи мають дослідити тут карстові пустоти. Лише після їхнього аналізу стане зрозуміло, чи можна відновлювати рух потягів.

Відомо, що вирва утворилася над карстовими печерами, на дні яких, за словами місцевих жителів, величезне озеро. Те, що сталося, на залізниці називають форсмажором, який спричинила природа, пройшли дощі.

Важливо розуміти, що місце розташоване на колії, якою рухається один із ключових потягів області – Чернівці – Київ. Наразі його маршрут змінили – в об'їзд через Тернопіль. В " Укрзалізниці запевняють, що суттєво поїзди не запізнюються.

Що відомо про провал під колією на Буковині