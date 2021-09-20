Провал стався на перегоні Новоселиця – Мамалига. Залізничники кажуть, що сталось складне просідання ґрунту. В результаті утворилась велика яма, глибиною 6 метрів.

Раніше Потяг Чернівці – Київ змінює маршрут через обвал ґрунту

Через аварію потягам змінили маршрут

Через цей інцидент Укрзалізниця змушена доставляти пасажирів автотранспортом від станції Мамалига, що за 62 кілометри від кінцевої станції. Мовиться про пасажирів потяга № 117/118 Чернігів — Київ — Чернівці.

Щодо потяга № 118/117 Чернівці — Київ — Чернігів, то він вирушить зміненим маршрутом – через Заліщики та Тернопіль.

Які зупинки виключать з маршруту:

Новоселиця,

Ларга,

Кам'янець-Подільський,

Дунаївці

Гречани .

Зверніть увагу! Пасажирів з цих станцій заберуть окремим рейсом згідно з графіком.

Потяг прибуде до Києва із затримкою

Через об'їзний маршрут у русі потяга будуть затримки: у Київ пасажири прибудуть на 2 години пізніше.

Внаслідок обвалу виникла велика яма / Фото Укрзалізниці