Як повідомив національний перевізник, аби скоротити час у дорозі, зупинок на деяких станціях не робитимуть.

Важливо Обіцяють, що потяги не зупиняться: в Укрзалізниці залишилося пального на 9 діб

Відомо, що пасажирський потяг Чернівці – Київ запустили о 19:46 через станції "Заліщики" та "Тернопіль". Водночас поїзд не зупинятиметься на станціях:

"Новоселиця",

"Ларга",

"Кам'янець-Подільський",

"Дунаївці",

"Гречани".

Що робити пасажирам

Пасажирів, які планували покинути поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.

Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на годину прибуде об'їзним маршрутом поїзд №118,

– зазначили в Укрзалізниці.

Додамо, що обвал ґрунту стався у районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига. На місце вже прибули ремонтні бригади.



Обвал ґрунту на перегоні Новоселиця – Мамалига / Фото Укрзалізниці