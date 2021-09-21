Колією вже пустили перших потяг. Про це 21 вересня повідомили у компанії.

До теми Провалля під колією на Буковині: в Укрзалізниці розповіли, коли відновлять рух поїздів

Укрзалізниця відновлює рух коліями, де обвалився ґрунт

Роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця – Мамалига завершено,

– заявили в Укрзалізниці.

Додали також, що поїзд №118 Чернівці – Чернігів з 21 вересня курсуватиме за звичним маршрутом. Однак на дільниці Новоселиця – Мамалига потяги рухатимуться з обмеженою швидкістю – 25 кілометрів за годину.

Запевнили, що такий захід необхідний для безпеки пасажирів.

Що відомо про обвал ґрунту на коліях на Буковині