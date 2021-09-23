Інцидент стався на перегоні Новоселиця – Мамалига. Земполотно просіло вночі 23 вересня – всього через два дні після запуску потягів на цій ділянці.

Раніше Була 6-метрова яма: Укрзалізниця відновила рух потягів на Буковині

Маршрут руху знову змінили

В Укрзалізниці знову попередили про зміни маршруту потягів – задля безпеки пасажирів:

  • поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці курсуватиме об'їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики (поїзд не робить зупинок на станціях).
  • Поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці прибуде на кінцеву станцію із затримкою у 2 години.
  • Відправка з кінцевих станцій відбуватиметься згідно з розкладом.

Залізничники запевняють, що активно ліквідовують наслідки провалу і до цього залучили співробітників ДСНС.

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Що відомо про провал під колією на Буковині

  • Через підмивання ґрунту стався провал землі під залізничним полотном 19 вересня.
  • Утворилась велика яма, глибиною близько 6 метрів.
  • Укрзалізниця змінила маршрут потягів, які курсували з Чернівців до Києва та з Києва до Чернівців.
  • Згодом ділянку полагодили, рух дозволили, проте з обмеженою швидкістю – 25 кілометрів на годину.