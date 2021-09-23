Інцидент стався на перегоні Новоселиця – Мамалига. Земполотно просіло вночі 23 вересня – всього через два дні після запуску потягів на цій ділянці.
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Маршрут руху знову змінили
В Укрзалізниці знову попередили про зміни маршруту потягів – задля безпеки пасажирів:
- поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці курсуватиме об'їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики (поїзд не робить зупинок на станціях).
- Поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці прибуде на кінцеву станцію із затримкою у 2 години.
- Відправка з кінцевих станцій відбуватиметься згідно з розкладом.
Залізничники запевняють, що активно ліквідовують наслідки провалу і до цього залучили співробітників ДСНС.
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Що відомо про провал під колією на Буковині
- Через підмивання ґрунту стався провал землі під залізничним полотном 19 вересня.
- Утворилась велика яма, глибиною близько 6 метрів.
- Укрзалізниця змінила маршрут потягів, які курсували з Чернівців до Києва та з Києва до Чернівців.
- Згодом ділянку полагодили, рух дозволили, проте з обмеженою швидкістю – 25 кілометрів на годину.