Інцидент стався на перегоні Новоселиця – Мамалига. Земполотно просіло вночі 23 вересня – всього через два дні після запуску потягів на цій ділянці.

Раніше Була 6-метрова яма: Укрзалізниця відновила рух потягів на Буковині

Маршрут руху знову змінили

В Укрзалізниці знову попередили про зміни маршруту потягів – задля безпеки пасажирів:

поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці курсуватиме об'їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики (поїзд не робить зупинок на станціях).

Поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці прибуде на кінцеву станцію із затримкою у 2 години.

Відправка з кінцевих станцій відбуватиметься згідно з розкладом.

Залізничники запевняють, що активно ліквідовують наслідки провалу і до цього залучили співробітників ДСНС.

Читайте також Після важких обстрілів бойовиків: на Донбасі відновили рух потягів до Скотуватої

Що відомо про провал під колією на Буковині