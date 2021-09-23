Инцидент произошел на перегоне Новоселица – Мамалыга. Земполотно просело ночью 23 сентября – всего через два дня после запуска поездов на этом участке.

Ранее Была 6-метровая яма: Укрзализныця возобновила движение поездов на Буковине

Маршрут движения снова изменили

В Укрзализныце снова предупредили об изменениях маршрута поездов – для безопасности пассажиров:

поезд №118/117 Чернигов – Черновцы будет курсировать объездным путем, через Тернополь и Залещики (поезд не делает остановок на станциях).

Поезд №118/117 Чернигов – Черновцы прибудет на конечную станцию с задержкой в 2 часа.

Отправка с конечных станций будет происходить согласно расписанию.

Железнодорожники уверяют, что активно ликвидируют последствия провала и к этому привлекли сотрудников ГСЧС.

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Что известно о провале под колеей на Буковине