Ограничения снимаются с 23 сентября, тогда возобновят движение нескольких пригородных поездов.
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К обычному графику движения возвращаются:
- №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозовая
- №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск.
Что известно об обстрелах станции "Скотоватая"
Обстрелы боевики начали утром 9 сентября. Снаряды падали в нескольких километрах от самой станции. Били с неподконтрольной правительству Украины территории из многих видов тяжелого вооружения.
Повреждений на самой станции не было, однако для безопасности пассажиров и персонал эвакуировали в специальное укрытие.
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Смотрите на карте, где расположена станция "Скотоватая":