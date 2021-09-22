Обмеження знімаються з 23 вересня, тоді відновлять рух кількох приміських потягів.

До теми Окупанти обстрілюють залізничну станцію на Донбасі: рух потягів обмежили

До звичайного графіку руху повертаються:

№6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова

№6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ.

Що відомо про обстріли станції "Скотувата"

Обстріли бойовики розпочали вранці 9 вересня. Снаряди падали за кілька кілометрів від самої станції. Гатили з непідконтрольної уряду України території з багатьох видів важкого озброєння.

Пошкоджень на самій станції не було, проте задля безпеки пасажирів та персонал евакуювали в спеціальне укриття.

Зверніть увагу! Раніше через обстріли окупантами Авдіївки, там теж зупиняли залізничне сполучення. Проте 3 вересня звичайний графік руху потягів відновили.

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Дивіться на карті, де розташована станція "Скотувата":