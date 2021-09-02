Пішоходка просто перетинала дорогу на переході під час інциденту. Колесо вдарило її по ногах.
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Колесо відлетіло від маршрутки
Інцидент трапився 2 вересня на вулиці Білоруській. Жінка йшла дорогою, переходячи вулицю. У цей момент у маршрутки відірвалося колесо і полетіло у її сторону. Жінку шпиталізували до лікарні – у неї, за попередньою інформацією, перелом ноги.
На щастя, пасажири маршрутки та водій не постраждали в інциденті.
Інцидент з вантажівкою у Києві
- Гучний випадок цього ж дня стався у столиці.
- На Арсенальній площі в Києві вантажівка влетіла у фонтан.
- Його лише днем раніше відкрив мер Віталій Кличко.
- Очевидно, водій автомобіля хотів проїхати через фонтан, проте раптово провалився під землю.
- Вантажівка пошкодила плитку і частково провалилася під землю.
- Піднімати транспорт довелося евакуатору. Наразі місце інциденту обгородили.