Пішоходка просто перетинала дорогу на переході під час інциденту. Колесо вдарило її по ногах.

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Колесо відлетіло від маршрутки

Інцидент трапився 2 вересня на вулиці Білоруській. Жінка йшла дорогою, переходячи вулицю. У цей момент у маршрутки відірвалося колесо і полетіло у її сторону. Жінку шпиталізували до лікарні – у неї, за попередньою інформацією, перелом ноги.

На щастя, пасажири маршрутки та водій не постраждали в інциденті.