Автомобіль влетів у фонтан зранку 2 вересня. Про це розповів заступник голови Громадської ради при Міністерстві освіти Микола Панченко.

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Хотів переїхати

Із запису можна зрозуміти, що водій вантажівки, ймовірно, їхав через фонтан. Адже випадково його зачепити важко. Проте раптово вантажівка пошкодила плитку і частково провалилася під землю.

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Фонтан на Арсенальній площі знищила вантажівка / Фото з фейсбуку Миколи Панченка

У коментарях люди кажуть, що насправді фонтан там помітити складно. Користувачі мережі вважають, що його потрібно було загородити або поставити відповідні знаки. Тоді подібна ситуація не сталася б.

На відео видно, що працівники намагаються обгородити вантажівку. Коли її забиратимуть поки що не повідомляють.

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Текст публікації Миколи Панченка:
Завдяки ідіоту на вантажівці новий фонтан на Арсенальній не пробув і доби після відкриття.
Як там було? Якщо людина – ідіот, то це надовго?