У Києві відкрили Меморіал воїнам, які загинули на війні на Донбасі

Робота над спорудженням Меморіалу розпочалася ще у 2018 році. Згодом оголосили Всеукраїнський архітектурний конкурс – його метою було обрати найкращий ескізний проєкт Меморіалу.
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Перемогла робота архітекторки Наталії Абанькової. Урочисту капсулу для майбутнього комплексу заклали у 2020 році.
Меморіал звели з граніту та металу. Головний майданчик вимостили гранітними плитками, а доріжки – виклали тротуарною плиткою. Окрім того, перед відкриттям облаштували освітлення Меморіалу та впорядкували територію навколо.
Участь у церемонії взяли матері та дружини загиблих воїнів / Фото з фейсбук-сторінки Кличка
Меморіал звели з граніту та металу / Фото з фейсбук-сторінки Кличка
Відкриття Меморіалу присвятили до роковин Іловайської трагедії.
Іловайська трагедія: головне
- Поблизу Іловайська наприкінці серпня 2014 року загинули 366 українських воїнів. Окрім того, 429 воїнів отримали поранення. Також ще 300 військових потрапили у полон бойовиків.
- В Україні 29 серпня вшановують День пам'яті захисників. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав у 2019 році.
- Меморіальні заходи традиційно відбуваються у багатьох населених пунктах України.
- У роковини Іловайської трагедії 2021 року США звернулися до Росії. У повідомленні посольства мовиться, що "ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України".