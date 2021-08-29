Наголосили, що у День пам'яті захисників України слід згадати всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.

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Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України,

– наголосили у посольстві.

Текст публікації посольства:

У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України.

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