Наголосили, що у День пам'яті захисників України слід згадати всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.
До теми Україна вшановує пам'ять своїх захисників: що відбувається в різних містах
Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України,
– наголосили у посольстві.
Текст публікації посольства:
У День пам’яті захисників України ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України.
Що треба знати про Іловайську трагедію
- Наприкінці серпня 2014 року українських захисників оточили під Іловайськом.
- Командування ЗСУ домовилося про облаштування "зеленого коридору". Військові в районі Іловайська склали зброю і погодилися вийти через цей коридор. Однак там їх чекала засідка бойовиків.
- Російські найманці цинічно обстріляли українських військових. Внаслідок цього 366 бійців загинули, 429 – отримали поранення, 300 солдатів узяли в полон, а ще 24 зникли безвісти.
- 24 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення Дня пам'яті захисників України в той день, коли відбулися криваві події під Іловайськом.