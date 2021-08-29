Работа над сооружением Мемориала началась еще в 2018 году. Впоследствии объявили Всеукраинский архитектурный конкурс – его целью было выбрать лучший эскизный проект Мемориала.

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Победила работа архитектора Натальи Абаньковой. Торжественную капсулу для будущего комплекса заложили в 2020 году.

Мемориал возвели из гранита и металла. Главную площадку вымостили гранитными плитками, а дорожки выложили тротуарной плиткой. Кроме того, перед открытием обустроили освещение Мемориала и благоустроили территорию вокруг.



Участие в церемонии приняли матери и жены погибших воинов / Фото с фейсбук-страницы Кличко



Мемориал возвели из гранита и металла / Фото с фейсбук-страницы Кличко

Открытие Мемориала посвятили годовщине Иловайской трагедии.

Иловайская трагедия: главное