Автомобиль влетел в фонтан утром 2 сентября. Об этом рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве образования Николай Панченко.

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Хотел переехать

Из записи ясно, что водитель грузовика, вероятно, ехал через фонтан. Ведь случайно его задеть трудно. Однако внезапно грузовик повредил плитку и частично провалился под землю.



Фонтан на Арсенальной площади уничтожил грузовик / Фото с фейсбука Николая Панченко

В комментариях люди говорят, что на самом деле фонтан там заметить сложно. Пользователи сети считают, что его нужно было загородить или поставить соответствующие знаки. Тогда подобная ситуация не произошла бы.

На видео видно, что работники пытаются огородить грузовик. Когда его будут забирать пока не сообщается.

В центре Киева грузовик провалился в фонтан: смотрите видео фейсбука "Типичный Киев"