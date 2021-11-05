Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, на улице Главной. Эту информацию уже подтвердили в патрульной полиции Черновицкой области.

Читайте также В Черновцах таксист ударил отверткой в живот пассажира

Подробности о ДТП

Водитель автомобиля "Славута" пытался объехать троллейбус, который был впереди. Впрочем, его колесо внезапно попало в люк. Из-за этого машину отбросило на тротуар, где она и ударилась о столб. По предварительной информации, в результате аварии пострадал мужчина. Его госпитализировали. На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа.



Фото с места аварии в Черновцах / Фото "Молодой буковинец"

Другие ДТП на Буковине