После содеянного таксист скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в полиции.
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В Черновцах таксист ударил отверткой своего пассажира и скрылся
К правоохранителям 1 ноября поступило сообщение, что на одной из улиц города 59-летний черновчанин получил проникающее ранение. Полиция сразу поехала на место преступления.
Правоохранители, проведя первоочередные оперативные мероприятия, выяснили, – во время движения в такси между нетрезвым пассажиром и водителем возник словесный спор, который перерос в драку. В процессе конфликта водитель такси нанес отверткой пассажиру колотое ранение в живот,
– рассказали в ведомстве.
После преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако полиция нашла 61-летнего жителя Черновцов. Впоследствии правоохранители:
- задержали мужчину;
- изъяли у него вещественное доказательство, указывающее на непосредственную причастность к преступлению.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Полиция решает вопрос о сообщении ему подозрения относительно умышленного тяжкого телесного повреждения.
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