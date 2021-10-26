Маршрутка загорелась возле Черновицкой областной администрации на улице Степана Бандеры. Пожар был довольно масштабным.
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Спасатели сразу прибыли на место, поскольку рядом с огнем были и другие машины. В сети пишут, что горела маршрутка №12.
На фото, обнародованных в фейсбуке, видно, что вокруг был густой черный дым.
Возле ОГА горела маршрутка / Фото из Фейсбука Максима Козменко
Есть пострадавшие
О пострадавших пока нет информации, однако известно, что в маршрутке не было пассажиров. Спикер управления ГСЧС области Сергей Бабчук рассказал, что по состоянию на 9:00 возгорание ликвидировали, сообщает "Суспільне".
Пожар в Черновцах / Фото molbuk.ua
Улицу перекрыли / Фото molbuk.ua
Что известно о похожих случаях
- В апреле 2021 года в Харькове загорелся автобус на ходу. Внутри него были пассажиры. Однако их вовремя вывели, поэтому никто не пострадал.
- Похожий инцидент был и в Киеве 29 апреля. В столице полностью сгорел автобус. Его тушили примерно полчаса, однако в итоге остался лишь обгоревший кузов. На момент возгорания в маршрутке были пассажиры.
- К слову, 1 марта в Соломенском районе Киева тоже вспыхнула маршрутка. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, однако сам получил ожоги.