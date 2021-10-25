За неделю в Украине зарегистрировали 3 669 инцидентов, связанных с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По их информации, из-за пожаров погибли 57 человек. В то же время произошло 3 123 пожаров. Пожарные спасли от уничтожения:

630 зданий;

59 единиц техники.

Заметим! Ориентированные убытки составляют 13 миллионов 576 тысяч гривен.

В течение недели подразделения ГСЧС 407 раз выезжали на место происшествия. Во время этого изъяли и уничтожили 2 тысячи 289 взрывоопасных предметов.

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