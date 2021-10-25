За неделю в Украине зарегистрировали 3 669 инцидентов, связанных с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По их информации, из-за пожаров погибли 57 человек. В то же время произошло 3 123 пожаров. Пожарные спасли от уничтожения:

  • 630 зданий;
  • 59 единиц техники.

В течение недели подразделения ГСЧС 407 раз выезжали на место происшествия. Во время этого изъяли и уничтожили 2 тысячи 289 взрывоопасных предметов.

Последние пожары в Украине

  • На Ровненщине огонь охватил 50 гектаров территории вблизи населенных пунктов. Версию о поджоге не отвергают.
  • В селе Красное, под Харьковом, загорелся дом, и погибла вся семья.
  • Из-за дорожно-транспортного происшествия в Одесской области загорелись грузовики, известно о пострадавших.
  • В результате пожара во Львове погиб мужчина пожилых лет.
  • В Луцке погибли обезьяны из-за пожара в зоопарке.
  • В житомирском общежитии произошел пожар, во время которого пострадали 2 девушки.