Детали пожара в зоопарке

Трагедия случилась в 07:19. Тушить пожар в зоопарк в Центральном парке отдыха имени Леси Украинки выехали спасатели.

Интересно Собака смогла выжить в авиакатастрофе и вернуться в семью: детали истории

Вольер обезьян был размером 2 на 3 метра. Пожарные направили на него 2 водяных ствола.

Пожар локализовали в 07:32, а еще через 10 минут – полностью потушили. К сожалению, в огне погибло семейство из трех обезьян вида черный хохлатый мангобей.

Причины пожара еще устанавливают.



В Луцке горел зоопарк

Обезьян привезли в зоопарк в 2018 году

Двух обезьян поселили в зоопарке осенью 2018 года. В декабре 2020 года у них родилась обезьянка, которую работники зоопарка назвали Любартом.

Кстати, из-за трагедии на протяжении 21 – 22 октября зоопарк не будет принимать посетителей.

Сообщаем вам очень печальную новость. У нас произошел пожар в одном из вольеров. Все соответствующие службы среагировали вовремя и качественно. Однако в результате чрезвычайной ситуации погибло семейство черных хохлатых мангобеев,

– заявили на странице зоопарка в фейсбуке.

Вскоре работники зоопарка подсчитают нанесенный ущерб.