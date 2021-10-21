Детали пожара в зоопарке
Трагедия случилась в 07:19. Тушить пожар в зоопарк в Центральном парке отдыха имени Леси Украинки выехали спасатели.
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Вольер обезьян был размером 2 на 3 метра. Пожарные направили на него 2 водяных ствола.
Пожар локализовали в 07:32, а еще через 10 минут – полностью потушили. К сожалению, в огне погибло семейство из трех обезьян вида черный хохлатый мангобей.
Причины пожара еще устанавливают.
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Обезьян привезли в зоопарк в 2018 году
Двух обезьян поселили в зоопарке осенью 2018 года. В декабре 2020 года у них родилась обезьянка, которую работники зоопарка назвали Любартом.
Кстати, из-за трагедии на протяжении 21 – 22 октября зоопарк не будет принимать посетителей.
Сообщаем вам очень печальную новость. У нас произошел пожар в одном из вольеров. Все соответствующие службы среагировали вовремя и качественно. Однако в результате чрезвычайной ситуации погибло семейство черных хохлатых мангобеев,
– заявили на странице зоопарка в фейсбуке.
Вскоре работники зоопарка подсчитают нанесенный ущерб.
Что известно о черном хохлатом мангобееПримат проживает на территории Центральной Африки. Он быстро приручается и хорошо приживается в неволе. Животное отличается развитыми интеллектуальными способностями и привязывается к своему хозяину. Обезьяна имеет охранный статус, близкий к угрожающему состоянию.
Главными причинами сокращения популяции являются вырубка лесов и браконьерство. Африканцы считают мясо черного хохлатого мангобея изысканным деликатесом, обладающим целебными свойствами. Его часто продают на местных базарах.
Источник: "Зооклуб"