Деталі пожежі у зоопарку
Трагедія трапилася о 07:19. Гасити пожежу у зоопарк у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки виїхали рятувальники.
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Вольєр мавп був розміром 2 на 3 метри. Вогнеборці направили на нього 2 водяних ствола.
Пожежу локалізували о 07:32, а ще через 10 хвилин – повністю погасили. На жаль, у вогні загинуло сімейство з трьох мавп породи "чорночубий мангобей".
Причини пожежі ще встановлюють.
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Мавп привезли у зоопарк у 2018 році
Двох мавп поселили у зоопарку восени 2018 року. В грудні 2020 року в них народилось мавпеня, яке працівники зоопарку назвали Любартом.
До речі, через трагедію впродовж 21 – 22 жовтня зоопарк не прийматиме відвідувачів.
Повідомляємо вам дуже прикру новину. У нас трапилася пожежа в одному з вольєрів. Усі відповідні служби зреагували вчасно та якісно. Однак у результаті надзвичайної ситуації загинуло сімейство чорночубих мангобеїв,
– заявили на сторінці зоопарку у фейсбуці.
Невдовзі працівники зоопарку підрахують завданні збитки.
Що відомо про чорночубого мангобеяПримат проживає на території Центральної Африки. Він швидко приручається та добре приживається у неволі. Тварина вирізняється розвиненими інтелектуальними здібностями та прив'язується до свого господаря. Мавпа має охоронний статус, близький до загрозливого стану.
Головними причинами скорочення популяції є вирубка лісів і браконьєрство. Африканці вважають м'ясо чорночубого мангобея вишуканим делікатесом, що має цілющі властивості. Його часто продають на місцевих базарах.
Джерело: "Зооклуб"