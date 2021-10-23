Огонь вспыхнул вечером 21 октября. Пожарные и спасатели боролись со стихией всю ночь и на утро вссе-таки локализовали ее.

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Вероятная причина – поджог

У пожара было несколько очагов, в частности возле сел Ельно, Вежица и Большой Чермель. Их обнаружили во время мониторинга работниками ГСЧС, который продолжается из-за высокой пожарной опасности. К борьбе со стихией привлекли 70 спасателей, лесников и пожарных местных пожарных команд и 21 единицу спецтехники.



Тушение пожара на Ровненщине / Фото ГСЧС

К счастью пожар обошелся без жертв и повреждения населенных пунктов. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об уничтожении объектов растительного мира, однако версии о поджоге не исключают.

Глава Ровненской ОГА Виталий Коваль призвал не поджигать сухую траву и беречь природу.

Благодарен спасателям, которые не допустили распространения огня на лесной массив, жилой сектор и в сторону государственной границы. В очередной раз призываю жителей области не сжигать сухую траву. Это может привести к катастрофическим последствиям. Каждый такой вызов – это боевая тренировка. Мы работаем над развитием системы гражданской защиты в области, чтобы сохранить экосистему Ривненщины,

– заявил Коваль.

Спасатели продолжают мониторинг участков возле белорусской границы из-за высокой пожарной опасности до конца октября.

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