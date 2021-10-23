Вогонь спалахнув увечері 21 жовтня. Пожежники та рятувальники боролися зі стихією усю ніч та на ранок таки локалізували її.

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Ймовірна причина – підпал

У пожежі було декілька осередків, зокрема біля сіл Єльне, Вежиця та Великий Чермель. Їх виявили під час моніторингу працівниками ДСНС, який триває через високу пожежну небезпеку. До боротьби зі стихією залучили 70 рятувальників, лісників та вогнеборців місцевих пожежних команд й 21 одиницю спецтехніки.



Гасіння пожежі на Рівненщині / Фото ДСНС

На щастя пожежа обійшлася без жертв та пошкодження населених пунктів. правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про знищення об'єктів рослинного світу, однак версії про підпал не виключають.

Очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль закликав не підпалювати суху траву та берегти природу.

Вдячний рятувальникам, які не допустили поширення вогню на лісовий масив, житловий сектор та у бік державного кордону. Вкотре закликаю жителів області не спалювати суху траву. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Кожен такий виклик – це бойове тренування. Ми працюємо над розбудовою системи цивільного захисту в області, аби зберегти екосистему Рівненщини,

– заявив Коваль.

Рятувальники продовжують моніторинг ділянок біля білоруського кордону через високу пожежну небезпеку до кінця жовтня.

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