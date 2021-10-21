Информацию о пожаре на улице Друкарской, 3 бойцы ГСЧС получили в 13:24. Как только спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что загорелась квартира на последнем этаже жилого дома.

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Во время разведки пожарные выяснили, что огонь охватил лишь одну комнату площадью 10 квадратных метров.

Медики не смогли спасти



Спасатели нашли тело мужчины в задымленной квартире / Фото "Твой город"

Работники ГСЧС нашли тело мужчины в одной из комнат задымленной квартиры.

Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам, однако те не смогли его спасти.

Спасатели локализовали пожар в 14:02, а еще через 4 минуты – ликвидировали.



Комната квартиры выгорела дотла / Фото "Твой город"

Погибшим оказался владелец квартиры 1944 года рождения. На месте происшествия работали следователи. Они открыли уголовное производство по факту гибели мужчины.

Причины возгорания будут выяснять правоохранители.

Смотрите видео с места смертельного пожара во Львове: