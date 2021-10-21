Інформацію про пожежу на вулиці Друкарській, 3 бійці ДСНС отримали о 13:24. Як тільки рятувальники прибули на місце події, вони побачили, що загорілася квартира на останньому поверсі житлового будинку.

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Під час розвідки вогнеборці з'ясували, що вогонь охопив лише одну кімнату площею 10 квадратних метрів.

Медики не змогли врятувати



Рятувальники знайшли тіло чоловіка у задимленій квартирі / Фото "Твоє місто"

Працівники ДСНС знайшли тіло чоловіка в одній з кімнат задимленої квартири.

Потерпілого винесли на вулицю та передали лікарям, однак ті не змогли його врятувати.

Рятувальники локалізували пожежу о 14:02, а ще за 4 хвилини – ліквідували.



Кімната квартири вигоріла вщент / Фото "Твоє місто"

Загиблим виявився власник квартири 1944 року народження. На місці події працювали слідчі. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка.

Причини займання з'ясовуватимуть правоохоронці.

Дивіться відео з місця смертельної пожежі у Львові: