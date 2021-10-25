За тиждень в Україні зареєстрували 3 669 інцидентів, пов'язаних із вогнем. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За їхньою інформацією, через пожежі загинули 57 осіб. Водночас відбулось 3 123 пожеж. Вогнеборці врятували від знищення:

  • 630 будівель;
  • 59 одиниць техніки.

Упродовж тижня підрозділи ДСНС 407 разів виїжджали на місце події. Під час цього вилучили і знищили 2 тисячі 289 вибухонебезпечних предметів.

Останні пожежі в Україні

  • На Рівненщині вогонь охопив 50 гектарів території поблизу населених пунктів. Версію про підпал не відкидають.
  • У селі Червоне, під Харковом, загорівся будинок і загинула вся родина.
  • Через дорожньо-транспортну пригоду на Одещині загорілися вантажівки, відомо про постраждалих.
  • Внаслідок пожежі у Львові загинув чоловік літніх років.
  • У Луцьку загинули мавпи через пожежу в зоопарку.
  • В житомирському гуртожитку сталася пожежа, під час якої постраждали 2 дівчини.