За тиждень в Україні зареєстрували 3 669 інцидентів, пов'язаних із вогнем. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За їхньою інформацією, через пожежі загинули 57 осіб. Водночас відбулось 3 123 пожеж. Вогнеборці врятували від знищення:

630 будівель;

59 одиниць техніки.

Зауважимо! Орієнтовані збитки становлять 13 мільйонів 576 тисяч гривень.

Упродовж тижня підрозділи ДСНС 407 разів виїжджали на місце події. Під час цього вилучили і знищили 2 тисячі 289 вибухонебезпечних предметів.

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