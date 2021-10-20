Займання виникло на п'ятому поверсі гуртожитку № 3 Житомирського агротехнічного коледжу. Горіла кімната, розміром 5 на 3 метри.
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Рятувальникам повідомили про пожежу близько 00:51. Ліквідувати займання вдалось вже о 01:16 год. Вогонь знищив ліжко та пошкодив стіни.
Є постраждалі
Під час пожежі постраждали двоє дівчат. Попередньо відомо, що вони отруїлись продуктами горіння. Їх госпіталізували до дитячої міської лікарні.
Інші пожежі у студентських гуртожитках
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- У гуртожитку Уманського національного університету садівництва спалахнула пожежа. Полум'я охопило близько 30 квадратних метрів. До лікарні потрапили 7 людей. Троє з них поранились, коли намагались вибратись надвір через розбите скло.
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