Займання виникло на п'ятому поверсі гуртожитку № 3 Житомирського агротехнічного коледжу. Горіла кімната, розміром 5 на 3 метри.

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Рятувальникам повідомили про пожежу близько 00:51. Ліквідувати займання вдалось вже о 01:16 год. Вогонь знищив ліжко та пошкодив стіни.

Є постраждалі

Під час пожежі постраждали двоє дівчат. Попередньо відомо, що вони отруїлись продуктами горіння. Їх госпіталізували до дитячої міської лікарні.

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