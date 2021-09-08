Рятувальники повідомили, що у трьох постраждалих порізи, вони поранились, коли намагались вибратись надвір через розбите скло. Ще 4 людини отруїлись продуктами горіння.

Раніше У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

З будівлі евакуювали 25 осіб

Загалом з палаючої будівлі врятували 25 осіб. Вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової будівлі о 19:05. З вогнем боролись 27 осіб та 7 одиниць техніки. Вони впорались з полум'ям за 40 хвилин.

Зверніть увагу! За фактом пожежі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Вони встановлюють причини займання.

Раніше у Полтаві горів ще один гуртожиток

Зазначимо, що наприкінці серпня у Полтаві горів ще один гуртожиток. Цього разу – Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Ймовірна причина – зайнявся комп'ютер. Студентів швиденько евакуювали, про постраждалих інформації не було.

До теми Вщент згорів павільйон овочів у Дніпрі: полум'я швидко поширювалось – відео цієї пожежі

Ввечері 1 вересня у Києві спалахнула будівля, що належить Київському професійному коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Рятувальники допомогли людям евакуюватись з приміщення.