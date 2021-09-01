Серйозна пожежа виникла на бульварі Шевченка 54/56 ввечері 1 вересня. Рятувальників викликали перехожі, які побачили, що з вікна адмінбудівлі повалив їдкий дим.

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На місці пожежі працюють рятувальники ДСНС, які допомогли людям евакуюватися з приміщення.

Рух бульваром фактично заблоковано

Як зазначили свідки інциденту, пожежа почалася близько 19:30. Зайнялося приміщення на другому поверсі будівлі.

Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що вогонь охопив один з кабінетів площею 50 квадратних метрів.

Вогнеборці одразу приступили до гасіння вогню.

За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наразі через велику кількість спецтранспорту проїзд бульваром Шевченка в напрямку площі Перемоги серйозно ускладнений.

Дивіться відео з місця пожежі у навчальному закладі в Києві: