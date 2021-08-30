Столицю ввечері 30 серпня вчергове накрила негода. Зокрема, о 20:44 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка спалахнула на проспекті Правди, 66.

Дізнайтеся більше Київ накрила негода: град, гроза, повалені дерева та пожежа через блискавку – яскраві відео

У Києві від блискавки спалахнуло дерево

До місця події скерували рятувальників. Вони з'ясували, що блискавка влучила в електроопору. У результаті там зайнялося дерево. Надзвичайники викликали на підмогу авіаційну бригаду Київенерго.

На щастя, сильна злива посприяла швидкому приборканню відкритого полум'я. О 21:07 пожежу ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника.

З вогнем боролися 10 рятувальників, які використовували 2 пожежні автоцистерни.

У мережі писали про пожежу у кафе

Раніше у телеграм-каналах писали, що займання на Правди, 66 виникло у будівлі кафе, в яке нібито влучила блискавка. Зокрема, за інформацією "Сьогодні", горіла окремо розміщена одноповерхова будівля "Хутора Виноградного".

На Правди у Києві спалахнула пожежа: дивіться відео

Негода у Києві 30 серпня: що відомо