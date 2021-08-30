На Лівому березі почався затяжний дощ. Однак на Правому негода розбушувалася дуже серйозно – з градом, блискавками та поваленими деревами.

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Інформації щодо постраждалих внаслідок стихії наразі немає.

Підтоплені дороги

За попередніми даними, станом на 21:00 метро та пішохідні переходи столиці поки що не затопило. Для уникнення підтоплень керівництво підземки вирішило обмежити роботу станції "Героїв Дніпра" на вхід та вихід.

На вулиці Борщагівській вода залила трамвайні колії та проїзну частину. Через це рух машин фактично зупинився.

Дивіться відео стихії у Києві:

Крім того, на вулиці Льва Толстого через шквальні пориви вітру на проїзну частину впало чимале дерево. Воно звалилося на одну з машин та блокувало рух транспорту в напрямку центру столиці. Вільною для проїзду є лише одна смуга.

Дивіться відео з місця падіння дерева у центрі Києва:

Найбільш серйозний інцидент, пов'язаний з негодою, стався на Виноградарі. Блискавка потрапила в електрощитову кафе "Хутір Виноградарний", після чого сталася пожежа.

Яскраві спалахи на мить освітили район, після чого пролунав вибух. Згодом пожежа згасла сама собою.

Наразі на місце події їдуть рятувальники.

Дивіться відео пожежі через потрапляння блискавки у Києві на Виноградарі: