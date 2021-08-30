Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднили 30 серпня. Загрозу оцінили як І рівень небезпечності – жовтий.
До теми Загроза підтоплень: у ДСНС попередили про підвищення рівня води в річках на Заході
Які регіони накриє негода
У ДСНС повідомили про штормове попередження на кінець доби 30 серпня та ніч 31 серпня. У Київській, Чернігівській та Черкаській областях пройдуть значні дощі – І рівень небезпечності.
Негода накриє північні, центральні та південні області. Подекуди там випаде град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / Карта Укргідрометцентру
Негода в Україні: головні новини
- Через грози та зливи у ніч з 29 на 30 серпня в Україні без світла залишились 126 населених пунктів.
- Найбільше від негоди постраждав Київ. Втім, згідно з прогнозами синоптиків, столиця потерпатиме від поганої погоди ще до 3 вересня.
- У ДСНС попередили також про можливе збільшення рівню води у річках на Заході.