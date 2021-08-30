Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовали 30 августа. Угрозу оценили как I уровень опасности – желтый.
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Какие регионы накроет непогода
В ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении на конец суток 30 августа и ночь 31 августа. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях пройдут значительные дожди, I уровень опасности.
Непогода накроет северные, центральные и южные области. Местами там выпадет град и шквалы 15–20 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине на 30 августа / Карта Укргидрометцентра
Непогода в Украине: главные новости
- Из-за грозы и ливней в ночь с 29 на 30 августа в Украине без света остались 126 населенных пунктов.
- Больше всего от непогоды пострадал Киев. Впрочем, согласно прогнозам синоптиков, столица будет страдать от плохой погоды еще до 3 сентября.
- В ГСЧС предупредили также о возможном увеличении уровня воды в реках на Западе.