Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовали 30 августа. Угрозу оценили как I уровень опасности – желтый.

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Какие регионы накроет непогода

В ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении на конец суток 30 августа и ночь 31 августа. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях пройдут значительные дожди, I уровень опасности.

Непогода накроет северные, центральные и южные области. Местами там выпадет град и шквалы 15–20 метров в секунду.



Прогноз погоды в Украине на 30 августа / Карта Укргидрометцентра

Непогода в Украине: главные новости