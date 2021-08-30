Во время дождя порывов ветра не предусматривают. В среднем 7 – 12 метров в секунду.

Заметьте В Украине 126 населенных пунктов – без света из-за непогоды

Погода 30 августа

30 августа в Киеве и области будет облачно. Синоптики прогнозируют осадки в течение всех суток. Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла, а днем предусматривают +25 – +27.



Прогноз погоды на 30 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Ветер прогнозируют восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 31 августа

Во вторник 31 августа в Киеве пройдут дожди только ночью. К утру осадки прекратятся. Ночью облачно, а днем – тоже пасмурно, но с прояснениями.

Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 14 – 16 градусов тепла, а днем будет колебаться от +21 до +23.



Погода 31 августа в Киеве / Скриншот из Укргидрометцентра

Погода 1 сентября

В Киеве и области 1 сентября в течение суток будет облачно. Также синоптики прогнозируют дожди, которые по прогнозам пройдут днем. Ночью – без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла, днем будет достигать +21 – +23.



Прогноз погоды в Киеве и области на 1 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Ветер прогнозируют восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 2 сентября

В четверг 2 августа в Киеве облачно. Ночью осадков синоптики не предусматривают. Дожди пройдут в течение дня. Ветер – северо-западный. 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью +11 – +13 градусов. Днем будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла.



Погода в Киеве и области 2 / Скриншот из Укргидрометцентра

3 сентября осадки прекратятся. В течение суток будет солнечно.



3 сентября погода улучшится / Скриншот Укргидрометцентра