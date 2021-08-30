В эпицентре непогоды оказались сразу 3 области: Киевская, Черниговская и Житомирская. Местные жители страдали от гроз и сильных ветров.
Заметьте Солнечно на Востоке и дождь в других регионах: прогноз погоды на 30 августа
- На Киевщине без света осталось 88 населенных пунктов.
- На Черниговщине непогода обесточила 34 населенных пункта.
- На Житомирщине – 4 населенных пункта.
Непогода в Украине 29 августа: главное
- Украину в воскресенье, 29 августа, накрыли грозы.
- Больше всего пострадала Киевщина. Во второй половине дня там начались мощные ливни. Вода подтопила улицы и автомобили. Существенно пострадали улица Жилянская и проспект Победы. Спасатели объявили І уровень опасности.
- Синоптики предупредили, что непогода продержится до конца суток и призвали людей оставаться дома.
- Из-за сильного ливня в столице частично закрыли станцию метро "Героев Днепра". Речь идет о ее первом вестибюле. Впоследствии работу удалось восстановить.