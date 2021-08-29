Синоптики предупредили об опасности. Объявили 1 уровень опасности, то есть желтый.

Кстати Украину будет заливать дождями: какие регионы могут уйти под воду

Рекомендуют людям оставаться дома

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним. Также не стоит браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, травмировании людей необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.



Ливень на улице Сечевых стрельцов / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ливень охватил всю столицу

В сети публикуют фото и видео ливня. На них видно, как люди бредут в воде. Пользователи сети шутят, что в Киеве началась аквадискотека.

На улице Жилянской затопило проезжую часть и образовался гейзер. Поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными. На проспекте Победы непогода повалила деревья.

Какая погода в Киеве будет 30 августа

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в понедельник, 30 августа, в Киеве тоже будут ливни. Дождь будет идти днем и ночью.

Температура воздуха +25... +27, а порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

К слову, дожди охватят практически всю Украину. Сухо будет только на востоке и части Юга.