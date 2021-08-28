Значительные дожди в Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об опасных метеорологических явлениях в четырех областях и в Карпатах.

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По данным Укргидрометцентра, 29 августа ночью на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди,

– отметили спасатели.

Подъем воды в реках

В ГСЧС добавили, что 29–30 августа вследствие большого количества осадков ожидается подъем уровня воды:

на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), реках бассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2–1,0 метра;

на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковской области) на 0,3–1,3 метра, без негативных последствий. В местах прохождения значительных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока;

на реке Припять в створе поста Речица (Волынская область) с суточной интенсивностью 1–5 сантиметров с возможным достижением отметки выхода воды на пойму и частичного затопления пастбищ.

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