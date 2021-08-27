Инцидент произошел на дороге между селами Раденск и Большие Копани. Деревья покрыли около 4 километров пути. Чтобы обеспечить проезд на пострадавшей территории, спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Заметьте В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией: чувствуется сильная вонь – видео грязной воды

Участие в ликвидации последствий непогоды приняли 5 спасателей. Также к работе привлекли 2 единицы техники.

Непогода обесточила десятки населенных пунктов

По данным спасателей, по состоянию на 07:00 непогода в Украине обесточила 64 населенных пункта. В эпицентре непогоды оказались такие области:

Сумская – без света 35 населенных пунктов;

Днепропетровская – 20 населенных пунктов;

Киевская – 7 населенных пунктов;

Донецкая – 2 населенных пункта.

Заметьте! В Украине на пятницу, 27 августа, в большинстве регионов прогнозируют дожди. Кроме того, синоптики обещают похолодание.

Одессу накрыла непогода