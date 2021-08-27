Инцидент произошел на дороге между селами Раденск и Большие Копани. Деревья покрыли около 4 километров пути. Чтобы обеспечить проезд на пострадавшей территории, спасатели оперативно выехали на место происшествия.
Заметьте В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией: чувствуется сильная вонь – видео грязной воды
Участие в ликвидации последствий непогоды приняли 5 спасателей. Также к работе привлекли 2 единицы техники.
Непогода обесточила десятки населенных пунктов
По данным спасателей, по состоянию на 07:00 непогода в Украине обесточила 64 населенных пункта. В эпицентре непогоды оказались такие области:
- Сумская – без света 35 населенных пунктов;
- Днепропетровская – 20 населенных пунктов;
- Киевская – 7 населенных пунктов;
- Донецкая – 2 населенных пункта.
Одессу накрыла непогода
- В Одессе в четверг, 26 августа, снова разгулялась непогода.
- Ливень затопил 7 улиц. Также пострадали супермаркеты, магазины и жилые дома.
- Непогода осложнила движение. Машины фактически плавали в масштабных лужах.
- Очевидцы делились в сети видео затопленных улиц.