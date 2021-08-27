Інцидент стався на дорозі між селами Раденськ та Великі Копані. Дерева вкрили близько 4 кілометрів шляху. Щоб забезпечити проїзд на постраждалій території рятувальники оперативно виїхали на місце події.

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Участь у ліквідації наслідків негоди взяли 5 рятувальників. Також до роботи залучили 2 одиниці техніки.

Негода знеструмила десятки населених пунктів

За даними рятувальників, станом на 07:00 негода в Україні знеструмила 64 населених пункти. В епіцентрі негоди опинилися такі області:

  • Сумська – без світла 35 населених пунктів;
  • Дніпропетровська – 20 населених пунктів;
  • Київська – 7 населених пунктів;
  • Донецька – 2 населених пункти.

Одесу накрила негода

  • В Одесі у четвер, 26 серпня, знову розгулялася негода.
  • Злива затопила 7 вулиць. Також постраждали супермаркети, крамниці та житлові будинки.
  • Негода ускладнила рух. Автівки фактично плавали у масштабних калюжах.
  • Очевидці ділилися у мережі відео затоплених вулиць.