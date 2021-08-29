Работу первого вестибюля пришлось остановить, чтобы избежать подтопления из-за непогоды. В то же время вестибюль 2 станции "Героев Днепра" продолжает работать в обычном режиме.

Заметьте Гроза разгулялась: из-за непогоды на Херсонщине деревья завалили 4 километра дороги

О возобновлении работы станции в обычном режиме сообщат дополнительно,

– говорится в сообщении.

Станцию метро "Героев Днепра" затопило: смотрите видео

Непогода в Киеве: главное

Киев 29 августа накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы столицы.

Синоптики уже объявили в городе желтый уровень опасности.

В эпицентре непогоды оказалась улица Жилянская. На проезжей части там фактически образовался гейзер. На проспекте Победы непогода повалила деревья, это осложнило движение.

Спасатели рекомендуют людям провести вечер дома. Кроме того, во время грозы киевлян просят закрывать окна.

Непогода в Киеве: смотрите видео



Непогода в Киеве 29 августа / Фото Ольги Консевич

Заметьте! Синоптики сообщили, что 30 августа в Киеве пройдет непогода. В столице будут дожди и днем, и ночью. В то же время в городе будет тепло. Средняя температура составит +25... +27 градусов.

Публикация Kyiv Metro Alerts:

Внимание!

Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход.

О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.