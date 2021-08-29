Роботу першого вестибюля довелося зупинити, щоб уникнути підтоплення через негоду. Водночас вестибюль 2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати у звичному режимі.
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Про відновлення роботи станції у звичайному режимі повідомлять додатково,
– мовиться у повідомленні.
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Публікація Kyiv Metro Alerts:
Увага!
Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід.
Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково.