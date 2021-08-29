Роботу першого вестибюля довелося зупинити, щоб уникнути підтоплення через негоду. Водночас вестибюль 2 станції "Героїв Дніпра" продовжує працювати у звичному режимі.

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Про відновлення роботи станції у звичайному режимі повідомлять додатково,

– мовиться у повідомленні.

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Негода у Києві: головне

Київ 29 серпня накрила потужна негода. Злива затопила вулиці столиці.

Синоптики вже оголосили у місті жовтий рівень небезпеки.

В епіцентрі негоди опинилася вулиця Жилянська. На проїжджій частині там фактично утворився гейзер. На проспекті Перемоги негода повалила дерева, це ускладнило рух.

Рятувальники рекомендують людям провести вечір вдома. Окрім того, під час грози киян просять закривати вікна.

Негода у Києві: дивіться відео



Негода у Києві 29 серпня / Фото Ольги Консевич

Зауважте! Синоптики повідомили, що 30 серпня у Києві триватиме негода. У столиці дощитиме і вдень, і вночі. Водночас у місті буде тепло. Середня температура становитиме +25...+27 градусів.

Публікація Kyiv Metro Alerts:

Увага!

Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід.

Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково.