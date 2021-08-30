Під час дощу поривів вітру не передбачають. У середньому 7 – 12 метрів за секунду.

Зауважте В Україні 126 населених пунктів – без світла через негоду

Погода 30 серпня

30 серпня в Києві та області буде хмарно. Синоптики прогнозують опади впродовж усієї доби. Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, а вдень передбачають +25 – +27.



Прогноз погоди на 30 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 31 серпня

У вівторок 31 серпня в Києві дощитиме лише вночі. До ранку опади припиняться. Уночі буде хмарно, а вдень – теж похмуро, але з проясненнями.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 14 – 16 градусів тепла, а вдень коливатиметься від +21 до +23.



Погода 31 серпня в Києві / Скриншот з Укргідрометцентру

Погода 1 вересня

У Києві та області 1 вересня впродовж доби буде хмарно. Також синоптики передбачають дощі, які за прогнозами пройдуть вдень. Вночі – без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, удень сягатиме +21 – +23.



Прогноз погоди в Києві та області на 1 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вітер прогнозують південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 2 вересня

У четвер 2 серпня в Києві буде хмарно. Вночі опадів синоптики не передбачають. Дощі пройдуть впродовж дня. Вітер – північно-західний. 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +11 – +13 градусів. Удень коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла.



Погода в Києві та області 2 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру

3 вересня опади припиняться. Упродовж доби буде сонячно.



3 вересня погода покращиться / Скриншот Укргідрометцентру