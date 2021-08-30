Пiдйоми рiвнiв води очікують 30 серпня. У ДСНС оприлюднили інформацію згідно з прогнозами Укргідрометцентру.

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У яких річках зросте рівень води

Рівень води у річках 30 серпня зросте у порівнянні з даними станом на 8:00 28 серпня. Збільшення об'єму води прогнозують:

на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницьких областях на 0,2 – 1,0 метра;

у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницьких областях на 0,2 – 1,0 метра; у рiчках басейнiв Прута та Сiрету у Івано-Франківській та Чернівецькій областях на 0,2 – 1,0 метра;

у Івано-Франківській та Чернівецькій областях на 0,2 – 1,0 метра; у рiчках басейну Днiстра у Львiвській та Івано-Франкiвській областях на 0,3 – 1,3 метра, без негативних наслiдкiв.

Крім того, внаслідок зливи у ДСНС попередили про можливе формування значного місцевого та схилового стоку на річці Прип'ять у створі поста Річиця, що у Волинській області. Добова інтенсивність може становити від 1 до 5 сантиметрів з можливим досягненням відмітки виходу води на заплаву і часткового затоплення пасовищ.

Зверніть увагу! Рівень небезпеки рятувальники оцінили як "жовтий".

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