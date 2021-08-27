У деяких західних, східних та північно-східних областях прогнозують туман та погану видимість. Через це оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

До теми Осінні дощі і трохи сонця: прогноз погоди на 28 серпня

В Україні прогнозують штормове попередження

Рятувальники попереджають, що 28 серпня вночі буде значний дощ у:

Волинській;

Рівненській;

Хмельницькій;

Вінницькій;

а також Житомирській областях.

Крім того, вночі та вранці прогнозують тумани та видимість тільки 200 – 500 метрів:

на Закарпатті та Прикарпатті;

у східних й північно-східних областях.

Останні новини про негоду в Україні та світі