В некоторых западных, восточных и северо-восточных областях прогнозируют туман и плохую видимость. Из-за этого объявили І (желтый) уровень опасности.
К теме Осенние дожди и немного солнца: прогноз погоды на 28 августа
В Украине прогнозируют штормовое предупреждение
Спасатели предупреждают, что 28 августа ночью будет значительный дождь в:
- Волынской;
- Ровненской;
- Хмельницкой;
- Винницкой;
- а также Житомирской областях.
Кроме того, ночью и утром прогнозируют туманы и видимость 200 – 500 метров:
- на Закарпатье и Прикарпатье;
- в восточных и северо-восточных областях.
Последние новости о непогоде в Украине и мире
- Непогода пронеслась на Херсонщине в ночь с 26 на 27 августа. Там из-за ветра на дорогу рухнуло более 20 деревьев. Больше всего упало акаций. Деревья покрыли около 4 километров пути.
- По состоянию на утро 27 августа, непогода в Украине обесточила 64 населенных пункта.
- Более того, из-за тумана в Молдове не сумел приземлиться самолет с Владимиром Зеленским. Поэтому он приземлился на аэродроме в Одессе.