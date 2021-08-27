В некоторых западных, восточных и северо-восточных областях прогнозируют туман и плохую видимость. Из-за этого объявили І (желтый) уровень опасности.

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В Украине прогнозируют штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают, что 28 августа ночью будет значительный дождь в:

  • Волынской;
  • Ровненской;
  • Хмельницкой;
  • Винницкой;
  • а также Житомирской областях.

Кроме того, ночью и утром прогнозируют туманы и видимость 200 – 500 метров:

  • на Закарпатье и Прикарпатье;
  • в восточных и северо-восточных областях.

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