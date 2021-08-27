Президент України прямував у столицю Молдови на святкові заходи з нагоди Дня незалежності республіки. Однак з приземленням літака виникли труднощі.

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Літак Зеленського не зміг сісти в Кишиневі

Президентський літак не змогли посадити в аеропорту Кишинева через сильний туман. У результаті Airbus A319 приземлився в Одесі.

Крім того, в українському аеропорту йде на посадку борт Air Moldova, який летів у молдовську столицю з турецької Анталії.

Проблеми виникли й у лідера Румунії

Водночас "РИА Новости" інформують, що схожа проблема виникла і в президента Румунії Клауса Йоганніса. Літак з ним також не зумів сісти в Молдові.

День незалежності Молдови: що відомо