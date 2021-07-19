Так, декларацію Батумського саміту схвалили президент України Володимир Зеленський та президентки Грузії й Молдови Саломе Зурабішвілі і Майя Санду.

До речі Ціна – анексія, окупація та війна, – Зеленський сказав, що об'єднує Україну, Грузію і Молдову

Про що мовиться у декларації

Зазначили, що вступ до ЄС – це мета, яка об'єднує 3 країни.

Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір,

– мовиться у документі.

Політики відзначили значний прогрес у відносинах з ЄС. Вони налаштовані співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС.

Спільні європейські цінності

Окремо підкреслили, що стосунки між асоційованими партнерами та ЄС базуються на спільних європейських цінностях. Серед них є демократія, повага прав людини та основних свобод і верховенства права.

Наголосили, що процес інтеграції продовжуватимуть, шляхом комплексних реформ.

Країни можуть подати заявки на вступ

Угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ. Проте потужним стимулом буде надання європейської перспективи.

Відповідно до статті 49 Договору про ЄС, Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Зеленський 19 липня прибув з робочим візитом у Грузію, аби взяти участь у роботі Батумської міжнародної конференції. Метою візиту був старт формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.