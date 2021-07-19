Так, декларацію Батумського саміту схвалили президент України Володимир Зеленський та президентки Грузії й Молдови Саломе Зурабішвілі і Майя Санду.
До речі Ціна – анексія, окупація та війна, – Зеленський сказав, що об'єднує Україну, Грузію і Молдову
Про що мовиться у декларації
Зазначили, що вступ до ЄС – це мета, яка об'єднує 3 країни.
Європейська інтеграція не має альтернативи для наших країн, і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір,
– мовиться у документі.
Політики відзначили значний прогрес у відносинах з ЄС. Вони налаштовані співпрацювати, щоб забезпечити визнання європейської перспективи для Грузії, Молдови і України, яка відкриє шлях для майбутнього членства в ЄС.
Спільні європейські цінності
Окремо підкреслили, що стосунки між асоційованими партнерами та ЄС базуються на спільних європейських цінностях. Серед них є демократія, повага прав людини та основних свобод і верховенства права.
Наголосили, що процес інтеграції продовжуватимуть, шляхом комплексних реформ.
Країни можуть подати заявки на вступ
Угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ. Проте потужним стимулом буде надання європейської перспективи.
Відповідно до статті 49 Договору про ЄС, Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності і віддані їх просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу.